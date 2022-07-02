web-execute

HTML вёрстка

Меня зовут Андрей Лю, живу и работаю в Киргизии, г. Бишкек.

К сожалению опыт работы у меня не большой, менее двух лет, включая период обучения.

Обучение проходил у Вадима Прокопчука на платном курсе с ментором.

Ранее работал совсем в другой сфере, но меня всегда привлекала возможность работы в

этом направлении, и вот решил переквалифицироваться.

У меня есть несколько работ по вёрстке, они опубликованы на моём сайте, и на github.

При создании проектов использую:

Gulp,

Git,

BEM,

HTML5,

CSS3,

Препроцессор SCSS.

К сожалению JavaScript ещё не выучил, но использую готовые скрипты и плагины при вёрстке

проекта.

Стараюсь соблюдать критерии чистой вёрстки по чек-листу.

Работаю с графическими редакторами Figma и Photoshop.

Адаптивная вёрстка для всех проектов.

Смогу посадить несложный сайт на Wordpress.

Принимаю заказы на вёрстку, и разработку сайта на Wordpress.