web-execute

HTML вёрстка
Меня зовут Андрей Лю, живу и работаю в Киргизии, г. Бишкек.
К сожалению опыт работы у меня не большой, менее двух лет, включая период обучения.
Обучение проходил у Вадима Прокопчука на платном курсе с ментором.
Ранее работал совсем в другой сфере, но меня всегда привлекала возможность работы в
этом направлении, и вот решил переквалифицироваться.
У меня есть несколько работ по вёрстке, они опубликованы на моём сайте, и на github.
При создании проектов использую:
- Gulp,
- Git,
- BEM,
- HTML5,
- CSS3,
- Препроцессор SCSS.
проекта.
Стараюсь соблюдать критерии чистой вёрстки по чек-листу.
Работаю с графическими редакторами Figma и Photoshop.
Адаптивная вёрстка для всех проектов.
Смогу посадить несложный сайт на Wordpress.
Принимаю заказы на вёрстку, и разработку сайта на Wordpress.