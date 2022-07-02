web-execute

Андрей web-execute

 
50 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML вёрстка

Меня зовут Андрей Лю, живу и работаю в Киргизии, г. Бишкек.

К сожалению опыт работы у меня не большой, менее двух лет, включая период обучения.

Обучение проходил у Вадима Прокопчука на платном курсе с ментором.

Ранее работал совсем в другой сфере, но меня всегда привлекала возможность работы в

этом направлении, и вот решил переквалифицироваться.

У меня есть несколько работ по вёрстке, они опубликованы на моём сайте, и на github.

При создании проектов использую:

  • Gulp,
  • Git,
  • BEM,
  • HTML5,
  • CSS3,
  • Препроцессор SCSS.
К сожалению JavaScript ещё не выучил, но использую готовые скрипты и плагины при вёрстке

проекта.

Стараюсь соблюдать критерии чистой вёрстки по чек-листу.

Работаю с графическими редакторами Figma и Photoshop.

Адаптивная вёрстка для всех проектов.

Смогу посадить несложный сайт на Wordpress.

Принимаю заказы на вёрстку, и разработку сайта на Wordpress.

JavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLFigmaSCSSGulpPhotoshop