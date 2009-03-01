Дизайн сайтов, создание сайтов, разработка логотипов, создание рекламной продукции (бигборды, листовки, баннеры, визитки, календарь, обложка, грамота. приглашение, рекламный блок)

Цены:

Логотип – от 20$

Дизайн сайта – от 100$

Сайт под ключ – от 300$

Визитка – от 10$

Календар – от 30$

Бигборды – от 15$

Баннер – 20$

Обложка – от 10$

Грамота – от 10$

Приглашение – от 15$

Рекламный блок – от 5$

Моя работа с Вами:

1. Оплачиваете стоимость проекта через Сервис безопасного проведения сделок или по р/р 40%

2. Я делаю 2-3 варианта с учётом всех ваших требований и пожеланий.

3. Исходники отдаю после 100% оплати.