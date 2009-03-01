Александр Зацеркивный web-hondaweb-honda
39 летУкраина/Тернополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн сайтов, создание сайтов, разработка логотипов, создание рекламной продукции (бигборды, листовки, баннеры, визитки, календарь, обложка, грамота. приглашение, рекламный блок)
Цены:
Логотип – от 20$
Дизайн сайта – от 100$
Сайт под ключ – от 300$
Визитка – от 10$
Календар – от 30$
Бигборды – от 15$
Баннер – 20$
Обложка – от 10$
Грамота – от 10$
Приглашение – от 15$
Рекламный блок – от 5$
Моя работа с Вами:
1. Оплачиваете стоимость проекта через Сервис безопасного проведения сделок или по р/р 40%
2. Я делаю 2-3 варианта с учётом всех ваших требований и пожеланий.
3. Исходники отдаю после 100% оплати.