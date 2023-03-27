web-malkina

Наталья web-malkina

 
40 летРоссия/Новосибирск
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Создам сайт под ключ на Тильда

Сайты под ключ для вашего бизнеса: лендинги, визитки, корпоративные, интернет-магазины.

Обучалась в школе Тильды, практикую копирайтинг для сайтов.

По итогу работы со мной вы получите современный, продуманный, полностью готовый к работе сайт.

Копирайтинг для сайта