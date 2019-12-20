Виды выполняемых работ:

-составление семантического ядра;- настройка контекстной рекламы;- таргетированная реклама;- создание сайта;- продвижение сайта;

- создание или оформление группы вконтакте;- создание или оформление аккаунтав инстаграмм;- создание или оформление группыили бизнес-страницы фейсбук;- любое продвижение группы илиаккаунта в любой социальной сети; - текста, описания, для сайтов и социальныхсетей;- постинг, фото, описания;- дизайн сайта или лендинга;- в принципе любой веб-дизайн;- визитки, флаера, буклеты,баннеры, меню (ресторан, кафе), таблички;