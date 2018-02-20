web-poster

ITSYS | Удалённое администрирование ИТ инфраструктуры

ITSYS | Удалённое администрирование ИТ инфраструктуры

﻿ITSYS предоставляет услуги по удалённому администрированию серверов, отдельных персональных компьютеров либо всей локальной сети по принципу 24/7 на 1-ом и 2-ом уровнях поддержки. Доступ к компьютерам заказчика осуществляется по защищенным каналам связи с помощью специального ПО, общение с пользователями происходит по телефону или электронной почте.

﻿Высококвалифицированная команда системных администраторов ITSYS сможет решить большинство возникших ИТ проблем в кратчайшие сроки без необходимости выезда специалиста; устранить неполадки в нерабочие часы; проводить мониторинг работы оборудования и производить профилактику сбоев системы. Комплексный подход в удалённом администрировании поможет избежать рисков, связанных с техническими и системными сбоями в работе, а также сократить затраты на обслуживание и поддержку ИТ инфраструктуры.

﻿Одно из наших преимуществ - мы не берем предоплату. Все расчеты осуществляются по факту выполнения работ. Мы уверены в качестве нашего обслуживания. В отчетном периоде формируем отчет о выполненной работе.