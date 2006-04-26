web-programist

Мы предлагаем создание интуитивной оболочки, обращаться с которой сможет любая секретарша, более-менее подкованная в компьютерной грамотности. Если откинуть в сторону некоторую специфику, то заполнять разделы будет не сложнее, чем обычные страницы в ворде. Этим может заниматься кто угодно — просто форматируйте текст, меняя стили и создавая новые страницы. И всё это либо в пределах существующего сайта (если он вам так нравится и отходить от принятой концепции считаете кощунством), либо в пределах нового, оптимизированного нашими специалистами под контент и запросы с поисковиков.