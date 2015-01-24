Web-программист
Профессиональные навыки:
- PHP5, SQL — эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта;
- Html5/CSS3, Bootstrap — эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта;
- JavaScript, jQuery — средний, использую в настоящее время, 1 год опыта;
- ООП — эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта;
- Фреймворки Yii, Zend, Kohana, Codeigniter — эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта;
- Адаптация под Wordpress, 1C-Bitrix — средний, 1 год назад, 1 год опыта.
Портфолио
- База уголовных дел (в разработке).304 просмотра