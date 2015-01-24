web-progs

Юлия web-progs

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Web-программист

Профессиональные навыки:

  • PHP5, SQL — эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта;
  • Html5/CSS3, Bootstrap — эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта;
  • JavaScript, jQuery — средний, использую в настоящее время, 1 год опыта;
  • ООП — эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта;
  • Фреймворки Yii, Zend, Kohana, Codeigniter — эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта;
  • Адаптация под Wordpress, 1C-Bitrix — средний, 1 год назад, 1 год опыта.
Так же занимаюсь SEO: могу составить семантическое ядро или вывести сайт из чёрного списка.

Портфолио