web-scholar

Дмитрий Макаров web-scholarweb-scholar
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет, меня зовут Дмитрий.
Если Вас интересует отличная адаптивная верстка или уникальный дизайн для вашего сайта - значит, я тот человек, который Вам нужен!
Я делаю современные, удобные и быстрые сайты.
Всегда соблюдаю сроки и в полной мере выполняю Ваши условия.
Интересует долгосрочное партнерство.
Что я могу:
Создам необыкновенный дизайн для вашего сайта на платформе Figma.
Сделаю редизайн вашего сайта
Сверстаю ваш макет
Действие аккаунта приостановлено!