web-scholar

Привет, меня зовут Дмитрий.

Если Вас интересует отличная адаптивная верстка или уникальный дизайн для вашего сайта - значит, я тот человек, который Вам нужен!

Я делаю современные, удобные и быстрые сайты.

Всегда соблюдаю сроки и в полной мере выполняю Ваши условия.

Интересует долгосрочное партнерство.

Что я могу:

Создам необыкновенный дизайн для вашего сайта на платформе Figma.

Сделаю редизайн вашего сайта

Сверстаю ваш макет