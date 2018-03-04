web1demydova

Наполняю сайты качественным контентом
• Тексты для посадочных страниц (Landing Page)
• Описания товаров
• Карточки товаров
• Описания разделов
• Информационные статьи
• Статьи для Миралинкс
• Новости и обзоры
• Тексты «на главную» и «о нас»
• Транскрибация
• LSI-копирайтинг
В портфолио вы увидите примеры моих работ и дипломы, подтверждающие мою квалификацию.
Я работаю веб-копирайтером больше 7 лет. Придерживаюсь информационного стиля, но без ущерба читабельности и легкости восприятия.
Тексты для Landing Page
Я профессионально обучалась написанию текстов для лендингов по схеме AID(CK)A.
Вы получите текст:
• основанный на анализе потребностей и желаний Ваших клиентов.
• С конкретными, полезными и уникальными заголовками.
• Длиной 12-18 экранов, чтобы раскрыть все Ваши преимущества и развеять сомнения клиента.
• Написанный по схеме AID(CK)A – расширенной формуле толкового продающего текста.
• С прототипом – оформленный текст Вы сможете сразу передать дизайнеру.
При необходимости готова подстроиться и под вашу структуру LP – я умею обучаться, поэтому быстро освою новую схему текста.
Карточки товаров
Интересные, полезные, информативные описания товаров с гармонично вписанными ключевыми запросами. Работаю по вашему ТЗ, при необходимости могу разработать схему карточки и работать по ней.
Информационные статьи
Большой опыт в написании статей на самые разные темы, включая строительство, ремонт, образование, мебель, недвижимость, авто, туризм, шоу-бизнес, электроника, технологии, СЕО, беременность и роды, дети, кулинария, семья и др.
SEO и LSI-копирайтинг
СЕО-копирайтинг – при создании текста соблюдаю все правила расстановки ключевых слов и придерживаюсь свежих рекомендаций в сфере поискового продвижения. Работаю по вашему ТЗ. При необходимости подбираю ключевые запросы самостоятельно.
LSI-копирайтинг – предлагаю написание статей с глубокой поисковой оптимизацией. То есть, тексты с использованием ключевых слов и LSI-фраз, благодаря чему не только читатели, но и поисковые машины будут считать материал профессиональным и повысят Ваши позиции в выдаче в сравнении с конкурентами. Работаю по вашему ТЗ либо могу подобрать КС и LSI-фразы самостоятельно.
Почему Вам будет удобно работать со мной:
• пунктуальность и ответственность – Вы получаете готовую работу в оговоренные сроки (часто раньше);
• всегда на связи – Вы работаете с сотрудником, который никуда не пропадает (а это, знаю, недостаток многих фрилансеров). Даже в случае форс-мажора я обязательно найду способ предупредить об этом;
• обязательность и старательность – Вы принимаете тексты, которые соответствуют вашим ожиданиям, а иногда и превосходят их;
• большое желание учиться – Вы сотрудничаете со специалистом, который постоянно совершенствуется – посещает вебинары, конференции и тренинги для повышения своей квалификации.
Работаю только по предоплате от 50%. Возможна оплата и сдача работы поэтапно.
Возможна оплата:
• на карту Приватбанка.
• На кошелек WebMoney.
• На кошелек Яндекс.Деньги
Свяжитесь со мной:
• skype – alina.demydova
• e-mail – [email protected]
С нетерпением ожидаю сотрудничества с вами!:)