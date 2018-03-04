web1demydova

Толковые тексты от дипломированного копирайтера с 7-летним стажем

Наполняю сайты качественным контентом

• Тексты для посадочных страниц (Landing Page)

• Описания товаров

• Карточки товаров

• Описания разделов

• Информационные статьи

• Статьи для Миралинкс

• Новости и обзоры

• Тексты «на главную» и «о нас»

• Транскрибация

• LSI-копирайтинг

В портфолио вы увидите примеры моих работ и дипломы, подтверждающие мою квалификацию.

Я работаю веб-копирайтером больше 7 лет. Придерживаюсь информационного стиля, но без ущерба читабельности и легкости восприятия.

Тексты для Landing Page

Я профессионально обучалась написанию текстов для лендингов по схеме AID(CK)A.

Вы получите текст:

• основанный на анализе потребностей и желаний Ваших клиентов.

• С конкретными, полезными и уникальными заголовками.

• Длиной 12-18 экранов, чтобы раскрыть все Ваши преимущества и развеять сомнения клиента.

• Написанный по схеме AID(CK)A – расширенной формуле толкового продающего текста.

• С прототипом – оформленный текст Вы сможете сразу передать дизайнеру.

При необходимости готова подстроиться и под вашу структуру LP – я умею обучаться, поэтому быстро освою новую схему текста.

Карточки товаров

Интересные, полезные, информативные описания товаров с гармонично вписанными ключевыми запросами. Работаю по вашему ТЗ, при необходимости могу разработать схему карточки и работать по ней.

Информационные статьи

Большой опыт в написании статей на самые разные темы, включая строительство, ремонт, образование, мебель, недвижимость, авто, туризм, шоу-бизнес, электроника, технологии, СЕО, беременность и роды, дети, кулинария, семья и др.

SEO и LSI-копирайтинг

СЕО-копирайтинг – при создании текста соблюдаю все правила расстановки ключевых слов и придерживаюсь свежих рекомендаций в сфере поискового продвижения. Работаю по вашему ТЗ. При необходимости подбираю ключевые запросы самостоятельно.

LSI-копирайтинг – предлагаю написание статей с глубокой поисковой оптимизацией. То есть, тексты с использованием ключевых слов и LSI-фраз, благодаря чему не только читатели, но и поисковые машины будут считать материал профессиональным и повысят Ваши позиции в выдаче в сравнении с конкурентами. Работаю по вашему ТЗ либо могу подобрать КС и LSI-фразы самостоятельно.

Почему Вам будет удобно работать со мной:

• пунктуальность и ответственность – Вы получаете готовую работу в оговоренные сроки (часто раньше);

• всегда на связи – Вы работаете с сотрудником, который никуда не пропадает (а это, знаю, недостаток многих фрилансеров). Даже в случае форс-мажора я обязательно найду способ предупредить об этом;

• обязательность и старательность – Вы принимаете тексты, которые соответствуют вашим ожиданиям, а иногда и превосходят их;

• большое желание учиться – Вы сотрудничаете со специалистом, который постоянно совершенствуется – посещает вебинары, конференции и тренинги для повышения своей квалификации.

Работаю только по предоплате от 50%. Возможна оплата и сдача работы поэтапно.

Возможна оплата:

• на карту Приватбанка.

• На кошелек WebMoney.

• На кошелек Яндекс.Деньги

Свяжитесь со мной:

• skype – alina.demydova

• e-mail – [email protected]

С нетерпением ожидаю сотрудничества с вами!:)