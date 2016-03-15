1) Стоит нестандартная тема. Необходимо вывести подкатегории с картинками на странице категории (сейчас выводятся без картинок) 2) Сделать ЧПУ пагинацию для категорий 3) Сейчас иконки "К сравнению" и "В закладки" появляются только при наведении на карточку и показываются ...