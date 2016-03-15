Срочно нужен программист для доработки сайта на Opencart (ocStore Версия 1.5.5.1.2) Подробное ТЗ в личку
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Начать нужно в ближайшее время. Интересует цена и сроки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Сделать мобильную версию для телефона и планшета для интернет-магазина Opencart (ocStore 1.5.5.1.2). URL адреса страниц магазина и макеты высланы на почту.Закрыт8 лет назад
1) Перенести "наличие" товара на страницы категорий и проверить данную функцию в карточке товара 2) Сделать возможность исправлять способ доставки в заказе клиента в админке сайтаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Сделать мобильную версию для телефона и планшета для интернет-магазина Opencart (ocStore 1.5.5.1.2) Прошу откликаться только тех, у кого есть реализованная адаптивная верстка именно на системе Opencart.HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо поправить ракурс у картинок. Исходник в .ai Исходник вышлю кандидатам.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется сделать адаптивную верстку для сайта на Opencart. Ссылку на сайт вышлю заинтересовавшим кандидатам. Прошу откликаться только тех, у кого есть реализованная адаптивная верстка именно на системе Opencart. Обязательно высылайте ссылки на реализованные адаптивные сайты на Opencart.Закрыт8 лет назад
- $50
1) Оптимизировать проект под мобильные устройства и планшеты. Перечень разрешений устройств 320,360,375,414,480,540,568,598,600,640,667,720,736,768,800,854,960,980,1024,1280,1366,1440,1600,1680,1920 2) Добавить на сайт умный поиск 3) Добавить всплывающее окно при добавлении товара в корзину (оформить заказ/продолжить покупки), оформить заказ ведет сразу на оформление заказа + ...Закрыт8 лет назад
Сделать адаптивную верстку для интернет-магазина на Opencart. Шаблон http://fashion.bigdes.com/minimal/index.php?route=common/home Нужна версия под планшет и мобильный. Интересует цена и сроки.HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Стоит нестандартная тема. Необходимо вывести подкатегории с картинками на странице категории (сейчас выводятся без картинок) 2) Сделать ЧПУ пагинацию для категорий 3) Сейчас иконки "К сравнению" и "В закладки" появляются только при наведении на карточку и показываются ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу специалиста по MODX Evo Сделать меню, хлебные крошки и прочую натяжку на CMS Поставить модули обратный звонок и другие формы отправки. Запрограммировать модуль расчета цены. Прошу откликаться только тех, кто может уже приступать к работе. ТЗ на оценку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Натяжка и программирование на MODX Evolution 1.0.15 Верстка готова. Что необходимо: *Вывести меню сайта *Добавить формы отправки: обратный звонок, письмо директору, обратная связь, добавить отзыв. *Программирование калькуляторов. Подробное ТЗ вышлю кандидатам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сверстать адаптивный сайт по предложенным макетам. Макеты по запросу. Кроссбраузерность (в том числе IE), валидность Чистый и опрятный код Все текстовые надписи должны быть в виде текста. Верстка должна быть адаптивной. Только кандидаты с портфолио c адаптивной версткой. Нужно приступить сегодня-завтра.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Внести изменения в шаблон сайта (добавить/изменить элементы). Оптимизировать сайт под: [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] [url=https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/]https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/[/url]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть шаблон сайта, необходимо сделать под него тематические картинки. Иными словами надо сделать картинки, которыми мы заменим текущие в шаблонеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добавить на сайт 15 англоязычных статей. CMS MODx Тематика Витражи. К каждой статье найти по 3 тематические картинки.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть XML файл (каталог товаров), который раз в сутки обновляется и его надо выгружать на сайт MODx.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Специалист MODX EvolutionВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Собрать семантическое ядро под новый англоязычный сайт (информационный сайт про витражи) 2. Разбить по разделам (продумав структуру нового сайта) и статьям 3. Запросы пустышки и не по теме – удалить 4. Подготовить ТЗ для написания статей Нам нужно ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Адаптировать сайт под мобильные устройства и поправить ошибки. Информационный сайт, единый шаблон для всех страниц CMS - MODX Evo Задача, чтобы сайт прошел 2 теста от Google: 1. Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 2. Скорость загрузки страниц https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Интересуют сроки и ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад