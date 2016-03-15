web1k

Владимир web1k

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптив для Opencart

    $50

    Требуется сделать адаптивную верстку для сайта на Opencart. Ссылку на сайт вышлю заинтересовавшим кандидатам.  Прошу откликаться только тех, у кого есть реализованная адаптивная верстка именно на системе Opencart.  Обязательно высылайте ссылки на реализованные адаптивные сайты на Opencart.

    OpenCart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация сайта + доработки

    $50

    1) Оптимизировать проект под мобильные устройства и планшеты. Перечень разрешений устройств 320,360,375,414,480,540,568,598,600,640,667,720,736,768,800,854,960,980,1024,1280,1366,1440,1600,1680,1920 2) Добавить на сайт умный поиск  3) Добавить всплывающее окно при добавлении товара в корзину (оформить заказ/продолжить покупки),     оформить заказ ведет сразу на оформление заказа + ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку

    Сделать адаптивную верстку для интернет-магазина на Opencart. Шаблон http://fashion.bigdes.com/minimal/index.php?route=common/home Нужна версия под планшет и мобильный. Интересует цена и сроки.

    OpenCart
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести доработки в OpenCart

    1) Стоит нестандартная тема. Необходимо вывести подкатегории с картинками на странице категории (сейчас выводятся без картинок) 2) Сделать ЧПУ пагинацию для категорий 3) Сейчас иконки "К сравнению" и "В закладки" появляются только при наведении на карточку и показываются ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Профи MODx программирование

    Ищу специалиста по MODX Evo  Сделать меню, хлебные крошки и прочую натяжку на CMS  Поставить модули обратный звонок и другие формы отправки.  Запрограммировать модуль расчета цены.  Прошу откликаться только тех, кто может уже приступать к работе. ТЗ на оценку ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натяжка и программирование MODx

    Натяжка и программирование на MODX Evolution 1.0.15  Верстка готова.  Что необходимо:  *Вывести меню сайта  *Добавить формы отправки: обратный звонок, письмо директору, обратная связь, добавить отзыв.  *Программирование калькуляторов.  Подробное ТЗ вышлю кандидатам.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Сверстать адаптивный сайт по предложенным макетам. Макеты по запросу. Кроссбраузерность (в том числе IE), валидность  Чистый и опрятный код  Все текстовые надписи должны быть в виде текста.  Верстка должна быть адаптивной.  Только кандидаты с портфолио c адаптивной версткой. Нужно приступить сегодня-завтра.

    Верстка макета
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения + оптимизация

    Внести изменения в шаблон сайта (добавить/изменить элементы). Оптимизировать сайт под: [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] [url=https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/]https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/[/url]

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Семантическое ядро, англ

    1. Собрать семантическое ядро под новый англоязычный сайт (информационный сайт про витражи) 2. Разбить по разделам (продумав структуру нового сайта) и статьям 3. Запросы пустышки и не по теме – удалить 4. Подготовить ТЗ для написания статей Нам нужно ...

    Написание статейСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Адаптировать сайт под мобильные устройства и поправить ошибки. Информационный сайт, единый шаблон для всех страниц CMS - MODX Evo Задача, чтобы сайт прошел 2 теста от Google: 1. Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 2. Скорость загрузки страниц https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Интересуют сроки и ...

    MODX
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Картинки в дизайн сайта
Понравилось работать с Владимиром. Пожелания адекватные и оплата вовремя. Спасибо за заказ.
Было приятно поработать
Ответный отзыв
Alexxx1383
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить 404 ошибку в MODx
Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Всегда на связи, вникает в суть проблемы, предлагает решения
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Оптимизировать сайт
Все хорошо, оплата в срок!
Решил проблему + дал несколько дельных советов.
Ответный отзыв
twadim
Вадим 
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
Фиксация меню при прокрутке + убрать слайдер. MODx
Отличный заказчик. четко ставит задачи и оплачивает их в срок. Рекомендую
Сделал все быстро, даже вносил свои предложения по улучшению. Спасибо.
Ответный отзыв
chuzunsha
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
45 отзывов(-7)
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку в Оpencart
Спасибо за работу, очень приятный заказчик.
Оперативно решил поставленную задачу.
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