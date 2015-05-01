web2zero

Сергей web2zero

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

- HTML, DHTML, XML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, Flash, ActionScript,

- TopServer, Денвер, PhpMyAdmin,

- ADOBE

- DREAMWEAVER

- FIREWORKS

- FLASH

- ILLUSTRATOR

- INDESIGN

- PHOTOSHOP

- VISIO, КОМРАС, CorelDRAW,

- CMS Joomla, WordPress, ModX, DLE, Drupal, 1C-Битрикс,

- интернет магазины и форумы

- Joomla + VirtueMart,

- форумы phpBB, IPB (коммерческая версия)

X(HTML) вёрстка,

#Joomla #WordPress #ModX #DLE #1-c битрикс

вёрстка под Joomla 1.5.15 + VirtueMart 1.1.3

вёрстка под форум phpBB 3.0.5

- блочная, табличная, смешанная

- кроссбраузерность

- валидность

- оптимизация графики

- семантически верный код

- строгий, резиновый макет

HTML-верстка
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