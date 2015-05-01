- HTML, DHTML, XML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, Flash, ActionScript,
- TopServer, Денвер, PhpMyAdmin,
- ADOBE
- DREAMWEAVER
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- FLASH
- ILLUSTRATOR
- INDESIGN
- PHOTOSHOP
- VISIO, КОМРАС, CorelDRAW,
- CMS Joomla, WordPress, ModX, DLE, Drupal, 1C-Битрикс,
- интернет магазины и форумы
- Joomla + VirtueMart,
- форумы phpBB, IPB (коммерческая версия)
X(HTML) вёрстка,
#Joomla #WordPress #ModX #DLE #1-c битрикс
вёрстка под Joomla 1.5.15 + VirtueMart 1.1.3
вёрстка под форум phpBB 3.0.5
- блочная, табличная, смешанная
- кроссбраузерность
- валидность
- оптимизация графики
- семантически верный код
- строгий, резиновый макет
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