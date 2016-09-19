web4professional

Веб разработка full-stack

Веб разработка full-stack: AngularJS, KnockoutJS, HTML5, Less/Sass CSS3, Javascript, JQuerу, XSLT, C# Здравствуйте, уважаемые заказчики.Меня зовут Лариса. Я web full-stack разработчик.Очень люблю работать над новыми проектами. Самостоятельно разрабатываю и реализовываю архитектуру проектов.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хорошо реализованный фронт-енд, это лицо продукта и Ваш успех: поэтому в особенности люблю заниматься фронтендом и реализовывать качественный продукт для пользователя.Особое внимание я уделяю правильной разметке с компонентным подходом, семантически правильному, валидному и хорошо закомментированому коду - в результате его легко поддерживать, интегрировать и расширять.Работаю с Photoshop, IncscapeСпециалист: Javascript, KnockoutJS, HTML5, Less/Sass CSS3, BEM, JQuerу, XSLT, C# и очень люблю AngularJS.Я всегда смогу найти с хорошим заказчиком компромис.