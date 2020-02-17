Качественная верстка по адекватной цене

О себе:

Люблю верстать и это очень мне нравиться

Навыки:

HTML5, CSS3;

Библиотека Bootstrap,jQuery;

Препроцессор SASS;

Кроссбраузерность: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex;

Аккуратный код;

Тестирование верстки;

Вёрстка Perfect Pixel;

Вёрстка email-рассылок;

Вёрстка по psd макету;

Адаптивная верстка, responsive;

Соблюдение стандартов W3C;

Время работы:

Понедельник - Суббота с 10:00 Msk до 21:00 Msk

Гарантирую:

Качественную работу.

Соблюдение сроков.

Адекватны цены.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Сбербанк

Яндекс Деньги

Qiwi