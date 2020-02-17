Качественная верстка по адекватной цене
О себе:
Люблю верстать и это очень мне нравиться
Навыки:
HTML5, CSS3;
Библиотека Bootstrap,jQuery;
Препроцессор SASS;
Кроссбраузерность: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex;
Аккуратный код;
Тестирование верстки;
Вёрстка Perfect Pixel;
Вёрстка email-рассылок;
Вёрстка по psd макету;
Адаптивная верстка, responsive;
Соблюдение стандартов W3C;
Время работы:
Понедельник - Суббота с 10:00 Msk до 21:00 Msk
Гарантирую:
Качественную работу.
Соблюдение сроков.
Адекватны цены.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Сбербанк
Яндекс Деньги
Qiwi
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Портфолио
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