Современный дизайн для Вашего бизнеса! (UI/UX)
Уважаемые заказчики!
Будьте уверены если я решил работать именно с Вами, значит меня заинтересовал Ваш проект. И я буду вкладывать душу и все свои силы и время в Ваш проект, в следствии чего Вы получите действительно крутой и продающий дизайн.
Так же настроен на дальнейшее сотрудничество, поэтому выкладываюсь на все 100%.
Как выглядит работа со мной?
- Присылаете Техническое задание или заполняете мой Бриф. Обсуждаем детали заказа. Договариваемся о цене и сроках.
- Выбираете меня исполнителем в заказе / предлагаете заказ на моей странице (Большая Зелёная Кнопка). Переводите предоплату.
- Разрабатываю дизайн поэтапно (например, для сайтов этапы: главная для ПК, внутренние страницы для ПК, адаптив). На каждом этапе вносим все необходимые правки.
- Переводите оплату.
- Даю ссылку на исходники PSD, иконки, шрифты и другие материалы.
- Обмениваемся положительными отзывами.
Важно, про ТЗ и предоплату:
- Я работаю по ТЗ, утверждаю с вами работу, но если Вы не можете определиться с тем, что Вам нужно или хотите прервать сотрудничество, то предоплата не возвращается, это оплата за мое время и труд.
- Если нужно, я вношу изменения в работу по вашим пожеланиям. Но пожелания должны быть детальные, четкие, «Не нравиться, сделайте красиво» или «Чего-то не хватает» — это не детальные пожелания. Если Вы дадите детальные замечания, то я оперативно внесу все необходимые изменения. Количество правок одного элемента не должно превышать 3 раз в рамках начального бюджета.
- Материалы для дизайна с фотостоков для проекта не включаются в стоимость разработки и отдельно оплачиваются Заказчиком!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Благодарю Вас за сотрудничество. Артем,оперативно отвечал на комментарии и был открыт к правкам, оперативно устранял ошибки. Предлагал свои варианты и идеи. Приятно, что человек всегда на связи, внимательно и терпеливо слушал все вопросы и готов был дать разъяснения по каждому моменту. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Благодарю за совместную работу. Также хотелось бы сказать большое спасибо за постоянный фидбек, очень вежливую и приятную коммуникацию, четкие и по делу правки. С Вами работать одно удовольствие. Рекомендую!