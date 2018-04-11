Современный дизайн для Вашего бизнеса! (UI/UX)

Уважаемые заказчики!

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Будьте уверены если я решил работать именно с Вами, значит меня заинтересовал Ваш проект. И я буду вкладывать душу и все свои силы и время в Ваш проект, в следствии чего Вы получите действительно крутой и продающий дизайн.

Так же настроен на дальнейшее сотрудничество, поэтому выкладываюсь на все 100%.

Как выглядит работа со мной?

Присылаете Техническое задание или заполняете мой Бриф. Обсуждаем детали заказа. Договариваемся о цене и сроках.

Выбираете меня исполнителем в заказе / предлагаете заказ на моей странице (Большая Зелёная Кнопка). Переводите предоплату.

Разрабатываю дизайн поэтапно (например, для сайтов этапы: главная для ПК, внутренние страницы для ПК, адаптив). На каждом этапе вносим все необходимые правки.

Переводите оплату.

Даю ссылку на исходники PSD, иконки, шрифты и другие материалы.

Обмениваемся положительными отзывами.

Важно, про ТЗ и предоплату:

Я работаю по ТЗ, утверждаю с вами работу, но если Вы не можете определиться с тем, что Вам нужно или хотите прервать сотрудничество, то предоплата не возвращается, это оплата за мое время и труд.

Если нужно, я вношу изменения в работу по вашим пожеланиям. Но пожелания должны быть детальные, четкие, «Не нравиться, сделайте красиво» или «Чего-то не хватает» — это не детальные пожелания. Если Вы дадите детальные замечания, то я оперативно внесу все необходимые изменения. Количество правок одного элемента не должно превышать 3 раз в рамках начального бюджета.