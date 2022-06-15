webSmakovskiy

УДОБНЫЕ, КРОССБРАУЗЕРНЫЕ, АДАПТИВНЫЕ! Вот какие сайты вы получите работая со мной! Со мной вам не придется ждать сверху положенного срока!

Коротко обо мне:

Мой интерес к веб-разработке появился в 2020 году. Я изучил HTML, CSS и JS, чего начал практиковаться и нарабатывать навык. Я никогда не стою на месте, постоянно самосовершенствуюсь и стремлюсь к новым вершинам. Я люблю своё дело и для разработки каждого сайта выкладываюсь на максимум. Если вы хотите качественный и современный сайт, то я с удовольствием его разработаю и буду поддерживать.

Плюсы работы со мной:

Вы экономите свое время и нервы;

Получаете заряд позитива от приятного сотрудничества;

Связь со мной:

Мой Discord: websmail#3354

Мой Telegram: https://t.me/websmail

Мой VK: https://vk.com/websmail