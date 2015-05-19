Веб Дизайнер, Верстальщик, сайты под ключ
Команда веб-разработчиков!
Проживание: Россия, г.Ярославль
Деятельность: Веб Дизайнер, Верстальщик, сайты под ключ
Стаж: 2.5 года
Привет, мы талантливая команда веб разработчиков.
Если вам нужен красивый, современный и исправно работающий сайт, мы рады будем разработать его для Вас. Приемлемая цена, гарантия качества 100%, срок разработки до 12 дней, 24 часа на связи, ежедневная отчетность.
Возможна личная встреча и работа с договором.
Вот наше портфолио: http://www.lmc.su/
Если вы готовы сотрудничать
Напишите мне в вк: https://vk.com/id299793940
или на почту: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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