Веб Дизайнер, Верстальщик, сайты под ключ

Команда веб-разработчиков!

Проживание: Россия, г.Ярославль

Деятельность: Веб Дизайнер, Верстальщик, сайты под ключ

Стаж: 2.5 года

Привет, мы талантливая команда веб разработчиков.

Если вам нужен красивый, современный и исправно работающий сайт, мы рады будем разработать его для Вас. Приемлемая цена, гарантия качества 100%, срок разработки до 12 дней, 24 часа на связи, ежедневная отчетность.

Возможна личная встреча и работа с договором.

Вот наше портфолио: http://www.lmc.su/

Если вы готовы сотрудничать

Напишите мне в вк: https://vk.com/id299793940

или на почту: [email protected]