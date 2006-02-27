web_company

Сайт для англоязычных пользователей, используемая платформа – Ruby on Rails, использование AJAX там, где это упрощает работу с системой. Основная идея – пользователи регистрируются на сайте, указывают информацию о себе (заполняют анкету) – страна, город, пол, ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
2 сайта о Нью-Йорке и Манхетене Структура: 1) Сайты на англ. яз. (New-York Manhattan) ГИДЫ И ДИРЕКТОРИИ. 2) Директория - разработать аналог сайта - копию http://www.homepopular.org Названия директории - Real Estate, Hotels, Cars Rentals, Tours и другие ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется разработать сайт со ссылками на Internet TV и радио каналы. Общие требования: простой дизайн (в стиле Google), минимум графики. На гл. странице - меню TV | Radio ниже - By populatiry | By country | By ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Имеется англояхычный сайт, где последние пресс-релизы и новости разбиваются на множество категорий. Требуется: 1. Разработать список основных категорий (50-70 шт.) Например: Business Finance Science and Technology Sports Extreme Sports Enternatinment Movies Health ... 2. Для каждой из основных категорий указать 50-200 подкатегорий. 3. Составить список англоязычных сайтов - источников ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется придумать для 10,000 словосочетаний на английском: Тему, фразы-синонимы до 10-15 слов для каждого словосочетания на английском. Например, слово: ART тема: ART Слова: ARTIST, ART, FINE ART и т.д. Оплата: WebMoney Сроки: 7 дней Заявка + желаемая оплата за данную работу: [email protected]Поиск информации10 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется профессионально перевести текст (слов: 1053, знаков без пробелов: 6203), связанный с доменными именами (рынок), с русского на ангийский за один - два дня. Заявки отсылайте на: [email protected] Оплата: web money, credit cardПереводы9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Нужны 3 человека в Вильнюсе для постоянной работы в офисе. Задачи, которые будут выполняться командой: - Управление проектами: составление ТЗ, написание индивидуальных заданий дизайнерам, программистам и др., контроль за выполнением проектов, отчеты. Возможность работы с удаленными разработчиками ...Веб-сайты9 заявокЗакрыт18 лет назад