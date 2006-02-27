web_company

Гость web_company

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для рекламодетелей и пользователей, RoR

    Сайт для англоязычных пользователей, используемая платформа – Ruby on Rails, использование AJAX там, где это упрощает работу с системой. Основная идея – пользователи регистрируются на сайте, указывают информацию о себе (заполняют анкету) – страна, город, пол, ...

    Ajax
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 сайта о Нью-Йорке и Манхетене

    2 сайта о Нью-Йорке и Манхетене Структура: 1) Сайты на англ. яз. (New-York Manhattan) ГИДЫ И ДИРЕКТОРИИ. 2) Директория - разработать аналог сайта - копию http://www.homepopular.org Названия директории - Real Estate, Hotels, Cars Rentals, Tours и другие ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Каталог Internet TV и Internet-радио каналов.

    $200

    Требуется разработать сайт со ссылками на Internet TV и радио каналы. Общие требования: простой дизайн (в стиле Google), минимум графики. На гл. странице - меню TV | Radio ниже - By populatiry | By country | By ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка структуры англоязычного новостного сайта

    Имеется англояхычный сайт, где последние пресс-релизы и новости разбиваются на множество категорий. Требуется: 1. Разработать список основных категорий (50-70 шт.) Например: Business Finance Science and Technology Sports Extreme Sports Enternatinment Movies Health ... 2. Для каждой из основных категорий указать 50-200 подкатегорий. 3. Составить список англоязычных сайтов - источников ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ключевые фразы на английском для 10,000 словосочетаний (англ.)

    Требуется придумать для 10,000 словосочетаний на английском: Тему, фразы-синонимы до 10-15 слов для каждого словосочетания на английском. Например, слово: ART тема: ART Слова: ARTIST, ART, FINE ART и т.д. Оплата: WebMoney Сроки: 7 дней Заявка + желаемая оплата за данную работу: [email protected]

    Поиск информации10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Перевод с русского на английский. Срочно!

    Требуется профессионально перевести текст (слов: 1053, знаков без пробелов: 6203), связанный с доменными именами (рынок), с русского на ангийский за один - два дня. Заявки отсылайте на: [email protected] Оплата: web money, credit card

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются разработчики в Вильнюсе, Литва.

    $1000

    Нужны 3 человека в Вильнюсе для постоянной работы в офисе. Задачи, которые будут выполняться командой: - Управление проектами: составление ТЗ, написание индивидуальных заданий дизайнерам, программистам и др., контроль за выполнением проектов, отчеты. Возможность работы с удаленными разработчиками ...

    PHPMySQL
    Веб-сайты9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад