web_den

Даниил web_den

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

﻿Вёрстка сайтов качественно и в срок 🔥

Используемые технологии:

  • HTML/CSS + препроцессор SASS(SCSS)
  • Адаптивная и кросс-браузерная верстка
  • Gulp сборщик для более быстрой работы!
  • БЭМ методология для удобства в дальнейшем поддержании кода
  • JavaScript (выпадающие меню, модальные окна и тому подобное)
  • Bootstrap
ТАКЖЕ имею опыт разработки web приложений на фреймворке React JS с использованием Redux (+TypeScript), которые могу использовать для разработки сайта (при необходимости конечно).

- Не нарушаю сроков

- Делаю проект строго по ТЗ

При желании ознакомиться с моими работами, или же оценить качество написанного кода, можете перейти в мой Git репозиторий: Git Repo﻿

Контакты:

Telegram: cyberdennn

﻿Gmail: [email protected]

На связи каждый день, без выходных с 7:00 до 19:00 по МСК

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