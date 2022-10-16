Вёрстка сайтов качественно и в срок 🔥
Используемые технологии:
- HTML/CSS + препроцессор SASS(SCSS)
- Адаптивная и кросс-браузерная верстка
- Gulp сборщик для более быстрой работы!
- БЭМ методология для удобства в дальнейшем поддержании кода
- JavaScript (выпадающие меню, модальные окна и тому подобное)
- Bootstrap
- Не нарушаю сроков
- Делаю проект строго по ТЗ
При желании ознакомиться с моими работами, или же оценить качество написанного кода, можете перейти в мой Git репозиторий: Git Repo
Контакты:
Telegram: cyberdennn
Gmail: [email protected]
На связи каждый день, без выходных с 7:00 до 19:00 по МСК
Портфолио
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