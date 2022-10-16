﻿Вёрстка сайтов качественно и в срок 🔥

Используемые технологии:

HTML/CSS + препроцессор SASS(SCSS)

+ препроцессор SASS(SCSS) Адаптивная и кросс-браузерная верстка

Gulp сборщик для более быстрой работы!

сборщик для более быстрой работы! БЭМ методология для удобства в дальнейшем поддержании кода

для удобства в дальнейшем поддержании кода JavaScript (выпадающие меню, модальные окна и тому подобное)

(выпадающие меню, модальные окна и тому подобное) Bootstrap

имею опыт разработки web приложений на фреймворкес использованием(+), которые могу использовать для разработки сайта (при необходимости конечно).

- Не нарушаю сроков

- Делаю проект строго по ТЗ

При желании ознакомиться с моими работами, или же оценить качество написанного кода, можете перейти в мой Git репозиторий: Git Repo﻿

Контакты:

Telegram: cyberdennn

﻿Gmail: [email protected]

На связи каждый день, без выходных с 7:00 до 19:00 по МСК