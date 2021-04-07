web_design1_1

Верстальшик
Геворг Геворгян Самвелович
Программист-Верстальщик
- Занятость:Полная
- График работы:Полный день
- Готовность к командировкам:нет
- Желаемая зарплата:5000-20000
- Телефон:+37496189118
- Электронная почта;[email protected]
- Гражданство:Гражданство Республики Армения
- Место проживания:Ереван;
- Переезд:Невозможен;
- Образование:Среднее неполное
- Семейное положение:Холост
- Иностранные языки:Английский,Русский
- Компьютерные навыки:Печать, копирование документов, Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Html, Css
- Ваши занятия в свободное время: Занимаю с фитнесом,читаю книги
- Личные качества:отсутствие вредных привычек, ответственность, активность, аккуратность, оперативность, стрессоустойчивость, усидчивость.