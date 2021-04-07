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Геворгян web_design1_1

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальшик

Геворг Геворгян Самвелович

Программист-Верстальщик

  • Занятость:Полная
  • График работы:Полный день
  • Готовность к командировкам:нет
  • Желаемая зарплата:5000-20000
  • Телефон:+37496189118
  • Электронная почта;[email protected]
Личная информация

  • Гражданство:Гражданство Республики Армения
  • Место проживания:Ереван;
  • Переезд:Невозможен;
  • Образование:Среднее неполное
  • Семейное положение:Холост
Дополнительная информация

  • Иностранные языки:Английский,Русский
  • Компьютерные навыки:Печать, копирование документов, Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Html, Css
  • Ваши занятия в свободное время: Занимаю с фитнесом,читаю книги
  • Личные качества:отсутствие вредных привычек, ответственность, активность, аккуратность, оперативность, стрессоустойчивость, усидчивость.