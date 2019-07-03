web_developer22

Веб Разработчик

Full-Stack Разработка 😎, всегда сдаю работу в срок, не зная броду, не полезу в воду, адекватная стоимость на рынке труда, поддержка работоспособности программы, идеи по оптимизации сервиса ⛵Спасибо что на моей страничке сейчас. Я разработчик, уже работаю несколько лет в сфере веб программирования. Создаю боты под разные платформы, создаю парсеры, делаю лендинг страницы и корпоративные сайты. Умею работать с разными инструментами в вебе. Очень люблю мою работу и подхожу к нему очень ответственно.

﻿Навыки 隸‍♂️

PHP, MySQL, JavaScript. HTML5 / CSS3, JS + JQuery, Pug (Jade), Sass / Less, Постпроцессоры, Адаптивная, валидная верстка, Кроссбраузерно (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone), CSS Grid / Flexbox, Bootstrap, БЭМ, Gulp / Grunt, Bower / Npm, CMS (WordPress, DLE, OpenCart, MODx) 

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