web_dis_web

Андрей web_dis_web

 
48 летИндия/Мумбаи
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
профессиональная обработка растровой графики

Выполню любые Ваши заказы связанные с растровой графикой.

Профессионально работаю в Adobe PhotoShop.

Берусь за любую работу и выполняю ее быстро и качественно.

  • Разработаю Вам дизайн шаблона вашего сайта.
  • Изготовлю Вам оригинальные аватары.
  • Изготовлю Вам логотипы.
  • Изготовлю Вам оригинальные баннеры.
  • Изготовлю Вам кнопки, иконки, надписи.
  • Сделаю профессиональную ретушь Ваших фотографий (сам профессиональный фотограф).
Стоит отметить, что очень серьезно отношусь к тому что делаю, с особой дотошностью и педантичностью.

Проходные варианты меня не устраивают. По этому делаю и обрабатываю так, пока не понравится мне

самому. При чем, к каждому человеку найду свой индивидуальный подход.

Photoshop