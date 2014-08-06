web_dis_web

профессиональная обработка растровой графики
Выполню любые Ваши заказы связанные с растровой графикой.
Профессионально работаю в Adobe PhotoShop.
Берусь за любую работу и выполняю ее быстро и качественно.
- Разработаю Вам дизайн шаблона вашего сайта.
- Изготовлю Вам оригинальные аватары.
- Изготовлю Вам логотипы.
- Изготовлю Вам оригинальные баннеры.
- Изготовлю Вам кнопки, иконки, надписи.
- Сделаю профессиональную ретушь Ваших фотографий (сам профессиональный фотограф).
Проходные варианты меня не устраивают. По этому делаю и обрабатываю так, пока не понравится мне
самому. При чем, к каждому человеку найду свой индивидуальный подход.