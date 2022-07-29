Веб-дизайнер
Всем привет! Меня зовут Елена, я веб-дизайнер из Иркутска. Работаю в программе Figma и Adobe Photoshop. Создаю сайты различной сложности. Обожаю в своей работе придерживаться минималистического стиля, чтобы акцент был на главных деталях, которые необходимо донести до пользователя🔥
Создаю макеты для:
Landing page
Сайт-визитка
Сайт-портфолио
Интернет-магазин
Корпоративный сайт
☎️Контакты:
Мой профиль на Behance: https://www.behance.net/azarenko_e64b9
E-mail: [email protected]
Vk
Если вам нужен продающий дизайн, который раскроет ценность продукта, то обращайтесь ко мне
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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