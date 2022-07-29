Веб-дизайнер

Всем привет! Меня зовут Елена, я веб-дизайнер из Иркутска. Работаю в программе Figma и Adobe Photoshop. Создаю сайты различной сложности. Обожаю в своей работе придерживаться минималистического стиля, чтобы акцент был на главных деталях, которые необходимо донести до пользователя🔥

Создаю макеты для:

Landing page

Сайт-визитка

Сайт-портфолио

Интернет-магазин

Корпоративный сайт

☎️Контакты:

Мой профиль на Behance: https://www.behance.net/azarenko_e64b9

E-mail: [email protected]

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Если вам нужен продающий дизайн, который раскроет ценность продукта, то обращайтесь ко мне