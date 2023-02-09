ООО "Интеллектуальные робот системы"

Компания Интеллектуальные робот системы – лидер Российского рынка промышленной роботизации.

Мы занимаемся внедрением сложного технологического оборудования как для новых производств, так и в уже существующие технологические цепочки без остановки действующего производства. Часть этого оборудования мы производим самостоятельно, часть перепродаём. В нашу компетенцию входит не только поставка, но и последующее технологическое внедрение, т.е. проекты “под ключ”.

Делаем уникальные проекты, которые "по зубам" всего нескольким компаниям Европы