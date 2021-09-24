Валентина Белокрыницкая web_myrkaweb_myrka
37 летРоссия/Обнинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты под ключ
РАЗРАБАТЫВАЮ САЙТЫ ПОД КЛЮЧ
Особое внимание уделяю маркетингу и структуре.
Что позволит сайту приносить доход, а не просто быть.
МОИ САЙТЫ
Удобные и понятные для пользователя
Легко загружаются даже со слабым интернетом
Адаптированы под все виды устройств
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Работаю на себя, поэтому сервис оказываю великолепный: всегда на связи, укладываюсь в сроки, гибкая и вежливая.
Есть договор.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг49 просмотров
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