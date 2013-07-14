Cоздание, дизайн, сопровождение,продвижение сайтов

Контакты:

Тел.: +375 (33) 666-43-31

Email: web_studio_elena{at}tut.by

Skype: razinkevich

Услуги:

- создание сайтов (от визиток до порталов)

- дизайн сайтов и редизайн

- верстка

- сопровождение сайтов

- продвижение сайтов (seo, smo)

- создание фирменного стиля

- регистрация доменов и хостинг (размещение)

Технологии:

- CMS: Wordpress, Drupal, Joomla, Dle, ModX, OpenCart, Prestashop, UMI, Amiro, Bitrix

- Zend Framework, Yii Framework

Стоимость и сроки:

• Сайт – визитка – от 250 у.е. от 7 дней.

• Сайт компании – от 500 у.е. от 14 дней.

• Дизайн сайта – от 100 у.е. от 3 дней.

• Интернет магазин – от 500 у.е. от 14 дней.

• Интернет-портал – от 800 у.е. от 28 дней.

• Обслуживание и поддержка – от 100 у.е./мес.

Сроки указаны при стандартном функционале, для каждого проекта оговариваются отдельно и могут меняться как в меньшую так и в большую сторону.

Оплата:

Работаем - либо с предоплатой от 30 до 50%, или же с поэтапной оплатой. Так же Безопасная сделка.