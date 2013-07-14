Контакты:
Тел.: +375 (33) 666-43-31
Email: web_studio_elena{at}tut.by
Skype: razinkevich
Услуги:
- создание сайтов (от визиток до порталов)
- дизайн сайтов и редизайн
- верстка
- сопровождение сайтов
- продвижение сайтов (seo, smo)
- создание фирменного стиля
- регистрация доменов и хостинг (размещение)
Технологии:
- CMS: Wordpress, Drupal, Joomla, Dle, ModX, OpenCart, Prestashop, UMI, Amiro, Bitrix
- Zend Framework, Yii Framework
Стоимость и сроки:
• Сайт – визитка – от 250 у.е. от 7 дней.
• Сайт компании – от 500 у.е. от 14 дней.
• Дизайн сайта – от 100 у.е. от 3 дней.
• Интернет магазин – от 500 у.е. от 14 дней.
• Интернет-портал – от 800 у.е. от 28 дней.
• Обслуживание и поддержка – от 100 у.е./мес.
Сроки указаны при стандартном функционале, для каждого проекта оговариваются отдельно и могут меняться как в меньшую так и в большую сторону.
Оплата:
Работаем - либо с предоплатой от 30 до 50%, или же с поэтапной оплатой. Так же Безопасная сделка.