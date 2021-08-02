SMM - продвижение самый популярных социальных сетей || SEO - продвижение || Выполню монотонную работу

Занимаюсь SMM продвижение около 5 лет. За это время раскручено много проектов разных масштабов, имею свои практические наработки как нужно продвигать проект в нужной для вас социальной сети.

Работаю со всеми популярными социальными сетями.

Имею базовый уровень программирования. В основном работаю с WordPress. Могу настроить сайт если в этом есть необходимость.

Также есть опыт в SEO продвижении сайтов для раскрутки сайтов использую только последние рекомендации поисковых систем, чтобы ваши сайты были идеальными для поисковиков.

Есть свои проекты которые показывают хорошие показатели в продвижении. Сочетаю теорию с практикой, это мне помогает улучшить свои проекты, а также проекты заказчиков.

Также могу выполнить за вас монотонную работу: составить список, найти информацию для вас или выполнить любые другие действия.