Голенко Михаил Юрьевич, 1984 г.р.
контактный телефон – 8 093 8167397
Образование: 2002 – 2006 Днепродзержинский Государственный Технический Университет, ф-т Электроники и компьютерной техники, специальность – Прикладная математика и компьютерное моделирование;
2006 – 2007 Магистратура Днепродзержинского Государственного Технического Университета, ф-т Электроники и компьютерной техники, специальность – Прикладная математика и компьютерное моделирование.
Опыт работы:
• июнь 2003 г. - август 2003 г. работал программистом на ООО «Корона-Сервис», занимался разработкой программы автоматизации учета предприятия;
• июнь 2004 г. - август 2004 г. работал над программой учета продукции для ООО “ZP-Авто”;
• июнь 2005 г. - август 2005 работал преподавателем на компьютерных курсах “EVOLUTION” (г.Днепродзержинск);
• октябрь 2005 г. разрабатывал сайт для компании Le Grain Systems;
• февраль 2006 г. – июнь 2006 г. занимался разработкой программы оптимального планирования производственных процессов для ООО «Витал-пласт»;
• январь 2007 г. – март 2008 г. работал в ООО «ИНФО-КОМ» в должности веб-программиста, занимался разработкой и поддержкой сайта www.info-com.dp.ua, администрированием веб-сервера, созданием веб-приложений;
• сентябрь 2007 г. – декабрь 2007 г. разработка сайтов www.eliteheim.de, www.star-bar.com.ua
• январь 2008 г. – июль 2008 г. сотрудничество с компанией Neuropower GmbH, занимался реализацией клиент-серверного взаимодействия посредством сокетов в рамках проекта www.getdigest.com – сервиса интеллектуального анализа текста;
• с марта 2008 работаю на предприятии ООО ПП «ЗИП» в должности веб-программиста, занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов www.zip.ua, www.triora.ua, www.zebra.zip.ua.
Навыки:
• языки: Delphi, C++, SQL
• базы данных: MySQL, Firebird
• web: xHTML, PHP, CSS, JavaScript, XML, AJAX, jQuery, Symfony, Doctrine
• графика: Photoshop, Macromedia Flash
• ОС: FreeBSD
имею навыки работы в C#, Microsoft SQL Server, 1C Предприятие, освоил математические методы мат.экономики, прогнозирования, оптимального планирования, английский язык.
Личные качества: терпелив, креативен, легко обучаем
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