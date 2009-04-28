Голенко Михаил Юрьевич, 1984 г.р.

контактный телефон – 8 093 8167397

Образование: 2002 – 2006 Днепродзержинский Государственный Технический Университет, ф-т Электроники и компьютерной техники, специальность – Прикладная математика и компьютерное моделирование;

2006 – 2007 Магистратура Днепродзержинского Государственного Технического Университета, ф-т Электроники и компьютерной техники, специальность – Прикладная математика и компьютерное моделирование.

Опыт работы:

• июнь 2003 г. - август 2003 г. работал программистом на ООО «Корона-Сервис», занимался разработкой программы автоматизации учета предприятия;

• июнь 2004 г. - август 2004 г. работал над программой учета продукции для ООО “ZP-Авто”;

• июнь 2005 г. - август 2005 работал преподавателем на компьютерных курсах “EVOLUTION” (г.Днепродзержинск);

• октябрь 2005 г. разрабатывал сайт для компании Le Grain Systems;

• февраль 2006 г. – июнь 2006 г. занимался разработкой программы оптимального планирования производственных процессов для ООО «Витал-пласт»;

• январь 2007 г. – март 2008 г. работал в ООО «ИНФО-КОМ» в должности веб-программиста, занимался разработкой и поддержкой сайта www.info-com.dp.ua, администрированием веб-сервера, созданием веб-приложений;

• сентябрь 2007 г. – декабрь 2007 г. разработка сайтов www.eliteheim.de, www.star-bar.com.ua

• январь 2008 г. – июль 2008 г. сотрудничество с компанией Neuropower GmbH, занимался реализацией клиент-серверного взаимодействия посредством сокетов в рамках проекта www.getdigest.com – сервиса интеллектуального анализа текста;

• с марта 2008 работаю на предприятии ООО ПП «ЗИП» в должности веб-программиста, занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов www.zip.ua, www.triora.ua, www.zebra.zip.ua.

Навыки:

• языки: Delphi, C++, SQL

• базы данных: MySQL, Firebird

• web: xHTML, PHP, CSS, JavaScript, XML, AJAX, jQuery, Symfony, Doctrine

• графика: Photoshop, Macromedia Flash

• ОС: FreeBSD

имею навыки работы в C#, Microsoft SQL Server, 1C Предприятие, освоил математические методы мат.экономики, прогнозирования, оптимального планирования, английский язык.

Личные качества: терпелив, креативен, легко обучаем