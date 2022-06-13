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Роман
webarmour
webarmour
26 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Написание саундтреков к фильмам/играм
26 просмотров
Могу сделать ремикс вашей речи/песни/нужных звуков
23 просмотра
Сведение и мастеринг песен
37 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
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