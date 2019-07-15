PHP/JS

Занимаюсь поддержкой и сопровождением сайтов на всех популярных CMS и Фреймворках. Быстро разбираюсь с самописами. Пишу и настраиваю модули, плагины, дополнения, подключаю платежные системы, смс, любые API. Делаю доработки и исправления существующих решений. Занимаюсь парсингом и автоматизациями. Ускоряю работу как на front-end`e, так и на стороне сервера (включая рейтинги Google PageSpeed Insights). Огромный опыт, четкие сроки, адекватные цены.

Telegram: @webassist112

Skype: live:webassist112

Email: [email protected]

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