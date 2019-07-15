webassist112

Сергей webassist112

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
PHP/JS

Занимаюсь поддержкой и сопровождением сайтов на всех популярных CMS и Фреймворках. Быстро разбираюсь с самописами. Пишу и настраиваю модули, плагины, дополнения, подключаю платежные системы, смс, любые API. Делаю доработки и исправления существующих решений. Занимаюсь парсингом и автоматизациями. Ускоряю работу как на front-end`e, так и на стороне сервера (включая рейтинги Google PageSpeed Insights). Огромный опыт, четкие сроки, адекватные цены.

Telegram: @webassist112

Skype: live:webassist112

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/webassist112

Отзывы заказчиков

iharok84
Игорь 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Нужно найти, где ошибка в запросе к базе данных MySQL
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Правка в синхронизации с 1С (уже есть) WP - Ковка
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15631264637645
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обрезать песню
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!