PHP/JS
Занимаюсь поддержкой и сопровождением сайтов на всех популярных CMS и Фреймворках. Быстро разбираюсь с самописами. Пишу и настраиваю модули, плагины, дополнения, подключаю платежные системы, смс, любые API. Делаю доработки и исправления существующих решений. Занимаюсь парсингом и автоматизациями. Ускоряю работу как на front-end`e, так и на стороне сервера (включая рейтинги Google PageSpeed Insights). Огромный опыт, четкие сроки, адекватные цены.
Telegram: @webassist112
Skype: live:webassist112
Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
6 лет назад
1СWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!