Заказчик попросил разработать логотип для его спортивного клуба. Что требуется: написать название клуба - "Фаворит" в виде планеты или на фоне планеты, а вокруг как кольца сатурна должны размещаться спортивные принадлежности: тенисные ракетки, футбольные мячи, регбийные ...
- Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать рерайт текста для сайта-саттелита.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется написать seo текст для главной страницы интернет магазина 5000 символов Ключивики пришлю в ЛСКопирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать seo текст объем 4000 знаков ключи: Гарри Поттер Гарри Поттер и дары смерти ДЭНИЕЛ РЭДКЛИФФ Гермиона Книги о Гарри поттере Видео с гарри поттером Фанфики о Гермионе и Драко Фанфики о Гарри Поттере Новости Гарри ПоттераКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется создать логотип Что нужно: наверху вместо этой фигни "IntraWeb solution" создать простой, но стильный логотип. Желательно в стиле web2.0 Цвета: в общем стиле сайта. Бюджет до 50$Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно разработать логотип для сайта. Логотип должен быть в строгом стиле. Что-то в стиле rambler, или mail.ru. Логотип должен предусматривать место для размещения дополнитьельных изображений (например ленточка к дню победы и большая цифра 8 к ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад