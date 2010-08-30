webber86

Дмитрий webber86

 
37 летРоссия/Реутов
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Требуется написать seo текст для главной страницы
Вежливый, корректный и приятный в общении заказчик. Интересная тема. Удачи Вам, Дмитрий в Ваших проектах и начинаниях!
Благодарю во-первых за хорошо выплненый заказ, а во-вторых, за то что с пониманием отнесся к сложившейся ситуации. Рекомендую!
Ответный отзыв