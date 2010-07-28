Программист на джумле
Создаю сайты на бесплатной CMS Joomla 1.5
Выполняю установку, настройку.
Верстку шаблонов в соответствии с индивидуальным дизайном.
Подберу модули для создания дополнительного функционала.
Сотрудничаю с профессиональными веб-дизайнерами и иллюстраторами.
Мы создаем свежие, интересные сайты с индивидуальным современным дизайном,
которые принесут Вам много довольных клиентов.
Возможно создание сайта и по вашему макету дизайна, а также по шаблону сторонних разработчиков.
Принимаю в качестве оплаты Я.Деньги, Вебмани, Наличные, Банковский перевод.
Действие аккаунта приостановлено!