Программист на джумле

Создаю сайты на бесплатной CMS Joomla 1.5

Выполняю установку, настройку.

Верстку шаблонов в соответствии с индивидуальным дизайном.

Подберу модули для создания дополнительного функционала.

Сотрудничаю с профессиональными веб-дизайнерами и иллюстраторами.

Мы создаем свежие, интересные сайты с индивидуальным современным дизайном,

которые принесут Вам много довольных клиентов.

Возможно создание сайта и по вашему макету дизайна, а также по шаблону сторонних разработчиков.

Принимаю в качестве оплаты Я.Деньги, Вебмани, Наличные, Банковский перевод.