Нужно сделать аналог сайта на wordpress (последняя актуальная версия) сайт образец - https://spkchs.ru [b]Основные требования:[/b] - адаптируемый шаблон под мобильные/планшеты (за основу можно использовать существующий) - удобный и понятный для наполнения интерфейс (если используется сложная тема) - данные и образцы ...
- $20Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо сделать поэтажный план на здание. Здание состоит из цеха (1 этаж) и пристройки (3 этажа). Отрисовать в автокаде план со сканов технического паспорта. Отрисовать в соответствии с условными знаками. Цех сделан на бумаге на А1 формате (фото ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно создать псевдо магазин хоккейного снаряжения На основе бесплатной cms Из важных требований: - умный фильтр - разделение в категориях - адаптивный шаблон (уникальность не важна), желат.светлый - в карточке товара неск.фото - заказ в 1 клик, или подобное решение - в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуется создание аналога сайта tophouse ru (дизайн, структура) Система wordpress посл.версии наполнение первоначально с сайта (основные страницы) Первоначальное создание на вашем хостинге, для доведения до рабочего состояния Бюджетные рамки ограничены, только для согласных.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $29
Нужно сделать полностью готовую страницу (дизайн, верстка) По дизайну: в желто коричневых тонах. Тематика: рейтинг посуточных квартир в Брянске (предложения разных источников) Страницу можно статичную, либо со скриптами (желательно) - выбор по комнатам, по цене (оговаривается отдельно) Стоимость ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сайт на обычном HTML для гостиницы. С формой обратной связи. от 3-5 страниц. С фотогалереей. Стильный дизайн. Оплата по договоренности (в рамках разумного)Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт11 лет назад
- Фон у банера — сине-серый как на портале http://reklama32.com - размер 200 х 300 - Обязательно бренд РЕКЛАМА32 тоже как на портале, чтобы он выезжал, а не плавал. - Слова на банере — ПОРТАЛ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно грамотно проанализировать сайт http://www.lazarevckoe.ru/ и дать первоначально небольшие замечания по оптимизации (проверка уровня ваших навыков), далее за договорную сумму (называете вы сами) выполняется основная работа по оптимизации для поисковых запросов: - лазаревское - гостиницы в лазаревскомПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать 2 флэш банера для рекламы гостиниц, по стилю приближенно к стилю сайта, с обозначением контактов 1. ведущий на сайт gd-hotel.ru - размеры 600 х 100 2. ведущий на сайт art-hall.net - размеры 200 х 300 ___________________________ Срок изготовления 2 ...Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Нужен сайт портального типа. Желательно предложить уже готовый под переработку Наличие интерфейсов взаимодействия пользователей - обязательно (коменты, отзывы и т.д) Так же в отзывах называете свою цену: - за готовый (допустим заказчик не выбрал данный макет) - за наполнение первоначальным ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад