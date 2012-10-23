webbroker

Руслан Кастомаров webbroker

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
перешел с "тонущего" free-lance.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать аналог сайта на wordpress

    $20

    Нужно сделать аналог сайта на wordpress (последняя актуальная версия) сайт образец - https://spkchs.ru [b]Основные требования:[/b] - адаптируемый шаблон под мобильные/планшеты (за основу можно использовать существующий) - удобный и понятный для наполнения интерфейс (если используется сложная тема) - данные и образцы ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Поэтажный план на здание

    $50

    Необходимо сделать поэтажный план на здание. Здание состоит из цеха (1 этаж) и пристройки (3 этажа). Отрисовать в автокаде план со сканов технического паспорта. Отрисовать в соответствии с условными знаками. Цех сделан на бумаге на А1 формате (фото ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать интернет магазин на основе беспл. CMS

    $60

    Нужно создать псевдо магазин хоккейного снаряжения На основе бесплатной cms Из важных требований: - умный фильтр - разделение в категориях - адаптивный шаблон (уникальность не важна), желат.светлый - в карточке товара неск.фото - заказ в 1 клик, или подобное решение - в ...

    Карточки товаров
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать аналог существующего сайта на WP

    $100

    Требуется создание аналога сайта tophouse ru (дизайн, структура) Система wordpress посл.версии наполнение первоначально с сайта (основные страницы) Первоначальное создание на вашем хостинге, для доведения до рабочего состояния Бюджетные рамки ограничены, только для согласных.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать посадочную страницу (landing page)

    $29

    Нужно сделать полностью готовую страницу (дизайн, верстка) По дизайну: в желто коричневых тонах. Тематика: рейтинг посуточных квартир в Брянске (предложения разных источников) Страницу можно статичную, либо со скриптами (желательно) - выбор по комнатам, по цене (оговаривается отдельно) Стоимость ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен несложный флеш баннер

    - Фон у банера — сине-серый как на портале http://reklama32.com - размер 200 х 300 - Обязательно бренд РЕКЛАМА32 тоже как на портале, чтобы он выезжал, а не плавал. - Слова на банере — ПОРТАЛ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по оптимизации

    Нужно грамотно проанализировать сайт http://www.lazarevckoe.ru/ и дать первоначально небольшие замечания по оптимизации (проверка уровня ваших навыков), далее за договорную сумму (называете вы сами) выполняется основная работа по оптимизации для поисковых запросов: - лазаревское - гостиницы в лазаревском

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно 2 баннера гостиниц

    Нужно сделать 2 флэш банера для рекламы гостиниц, по стилю приближенно к стилю сайта, с обозначением контактов 1. ведущий на сайт gd-hotel.ru - размеры 600 х 100 2. ведущий на сайт art-hall.net - размеры 200 х 300 ___________________________ Срок изготовления 2 ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт по туризму за рубежом

    $200

    Нужен сайт портального типа. Желательно предложить уже готовый под переработку Наличие интерфейсов взаимодействия пользователей - обязательно (коменты, отзывы и т.д) Так же в отзывах называете свою цену: - за готовый (допустим заказчик не выбрал данный макет) - за наполнение первоначальным ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
PerfectStudio68
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
$63
7 баллов
8 лет назад
Создать интернет магазин на основе беспл. CMS
приемлимо.
приемлемо
Ответный отзыв
Katrin1977
Екатерина 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Создать аналог существующего сайта на WP
Работой с Русланом в целом осталось довольна.
Практически работа выполнена, с некоторыми недочетами по административной части, но в целом ок.
Ответный отзыв