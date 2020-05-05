webbrombin

Андрей webbrombin

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend-разработчик со стажем

Пишите на e-mail: [email protected] или в telegram: @bbrroo_oom

Жду предварительного общения на weblancer.net

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная и резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @bbrroo_oom

Делаю свою работу качественно и в срок 