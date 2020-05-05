webbrombin

Frontend-разработчик со стажем
Пишите на e-mail: [email protected] или в telegram: @bbrroo_oom
Жду предварительного общения на weblancer.net
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная и резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
e-mail: [email protected]
Telegram: @bbrroo_oom
Делаю свою работу качественно и в срок
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