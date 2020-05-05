webbrombin

Frontend-разработчик со стажем

Пишите на e-mail: [email protected] или в telegram: @bbrroo_oom

Жду предварительного общения на weblancer.net

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Блочная фиксированная и резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @bbrroo_oom

Делаю свою работу качественно и в срок