Разработка сайтов различной сложности.
Предлагаю свои услуги по Web-разработке:
- Создание сайтов под ключ - Wordpress
- Разработка модулей и компонентов для Magento
- Создание различных калькуляторов расчета на сайт
- Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
- Обновление версии Magento, установка патчей.
- Интернет магазины Magento, импорт товаров
- Разработка на основе фреймверков ZendFramework, Symfony, CakePHP
Системы управления контентом (CMS): WordPress
Ecomerce платформы: Magento
Фреймворки: ZendFramework, Symfony, CakePHP, jQuery, Bootstrap, RequireJs
Системы управления версиями: SVN, Git, Mercurial
Опыт разработки - более 3 лет
Портфолио
- Сайт визитка160 просмотров
- Сайт портфолио, для фотграфа117 просмотров
- Интернет магазин спортивного питания138 просмотров
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
#394
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от 1 часа
#1374