webcodekeeper

Павел webcodekeeper

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка сайтов различной сложности.

Предлагаю свои услуги по Web-разработке:

  • Создание сайтов под ключ - Wordpress
  • Разработка модулей и компонентов для Magento
  • Создание различных калькуляторов расчета на сайт
  • Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
  • Обновление версии Magento, установка патчей.
  • Интернет магазины Magento, импорт товаров
  • Разработка на основе фреймверков ZendFramework, Symfony, CakePHP
Знание PHP, MySQL, MongoDB, NodeJS, JavaScript, HTML, CSS

Системы управления контентом (CMS):  WordPress

Ecomerce платформы: Magento

Фреймворки: ZendFramework, Symfony, CakePHP,  jQuery, Bootstrap, RequireJs

Системы управления версиями: SVN, Git, Mercurial

Опыт разработки - более 3 лет

PHPJavascriptWordPressMySQLMongoDBHTMLCSSBootstrapMagentojQuerySymfonyNode.jsGitCakePHP
Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
#394
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от 1 часа
#1374