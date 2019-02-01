Создание сайтов любой сложности под ключ

Основные направления: html, php, css, javascript, MySQL, CMS Joomla, контент-менеджмент, поисковая оптимизация, продвижение сайтов.

О себе: 37 лет из которых 7 лет занимаюсь любимым делом в сфере веб-разработок.