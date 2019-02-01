webconsul

Денис webconsul

 
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов любой сложности под ключ

Основные направления: html, php, css, javascript, MySQL, CMS Joomla, контент-менеджмент, поисковая оптимизация, продвижение сайтов.

О себе: 37 лет из которых 7 лет занимаюсь любимым делом в сфере веб-разработок.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomla
Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга