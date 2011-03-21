Нужно сделать уникальный очень креативный (у кого не будет креативных работ в портфолио не подавайте заявок) дизайн для сайта по продаже матрасов. Дизайн должен быть приятным, стильным и современным по стандартам web 2.0. ...
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо разработать горизонтальный логотип. Используемое название в прикрепленном файле. Использовать какой-то элемент связанный либо с моторными маслами либо с автомобилями. Предпочтительный цвета - темно-голубой, синий. Логотип должен быть ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $130
Нужно сделать уникальный дизайн для сайта по продаже матрасов. Дизайн должен быть приятным, стильным и современным. Легким и воздушным. Предпочтение небесно-голубые тона. В шапке использовать какое-нибудь стильное изображение подходящее по тематике (матрас-кровать-сон-человек). ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад