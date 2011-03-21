webcubmd

Александр webcubmd

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Креативный дизайн сайта

    $150

    Нужно сделать уникальный очень креативный (у кого не будет креативных работ в портфолио не подавайте заявок) дизайн для сайта по продаже матрасов. Дизайн должен быть приятным, стильным и современным по стандартам web 2.0. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для фирмы дистрибьютора моторных масел

    $20

    Необходимо разработать горизонтальный логотип. Используемое название в прикрепленном файле. Использовать какой-то элемент связанный либо с моторными маслами либо с автомобилями. Предпочтительный цвета - темно-голубой, синий. Логотип должен быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже ортопедических матрасов

    $130

    Нужно сделать уникальный дизайн для сайта по продаже матрасов. Дизайн должен быть приятным, стильным и современным. Легким и воздушным. Предпочтение небесно-голубые тона. В шапке использовать какое-нибудь стильное изображение подходящее по тематике (матрас-кровать-сон-человек). ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад