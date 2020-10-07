Сочный дизайн, который решает задачи бизнеса
Предлагаю услуги дизайна:
лендингов
интернет-магазнов
корпоративных сайтов
баннеров для соцсетей и сайтов
векторные иллюстрации
Навыки:
анализ целевой аудитории сайта
составление прототипа сайта
разработка дизайн-концепции и дизайна
разработка адаптивных версий сайта
Знание программ:
Adobe Photoshop
Adobe Illustraror
Figma
Sketch
Портфолио
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- Дизайн-концепция в стиле неоморфизм195 просмотров
- Имиджевый сайт для fashion фотографа89 просмотров
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- Лендинг и интернет магазин для сети кофеен69 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$15/час
от $200от 3 дней
#440
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $300от 7 дней
#2854