webdesign_ni

Нонна webdesign_ni

 
33 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сочный дизайн, который решает задачи бизнеса

Предлагаю услуги дизайна:

лендингов

интернет-магазнов

корпоративных сайтов

баннеров для соцсетей и сайтов

векторные иллюстрации

Навыки:

анализ целевой аудитории сайта

составление прототипа сайта

разработка дизайн-концепции и дизайна 

разработка адаптивных версий сайта

Знание программ:

Adobe Photoshop

Adobe Illustraror

Figma

Sketch

Дизайн лендингаFigmaPhotoshopПрототип сайтаSketch
Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$15/час
от $200от 3 дней
#440
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $300от 7 дней
#2854