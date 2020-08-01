webdisign_copyri

Имею стаж работы в крупной компании, за качество работ можете не переживать на фрилансе относительно недавно, поэтому низкие цены.Сайты наTilda,Копир

Работала долгое время в крупной реактивной компании, решила перейти на фриланс. Пишу продающие тексты, работаю копирайтером. В данное время учусь создавать сайты на Tilda, поэтому заказы на сайты пока что делаю бесплатно за отзыв. За качество можете не переживать, все будет сделанл по последним трендам и эффективными призывами для клиентов