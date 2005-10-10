Начиная с 1997 года Web Dream Inc. с использованием всего спектра

возможностей современных интернет-технологий реализует самые

разнообразные проекты:

-создание, поддержка и продвижение сайтов;

-создание и вывод брендов;

-создание и выполнение визиток, брошюр, постеров, каталогов, журналов,

пригласительных открыток, почтовых марок, пластиковых карточек, эмблем и т.д;

-создание логотипов, фирменного стиля компании, flash анимации, CD-презентаций;

-разработка и проведение комплексных рекламных кампаний, формирование концепции

рекламной политики компании;

-изготовление всех видов наружной рекламы (баннеры, ситилайты,

билборды), создание рекламных роликов;

-комплексное изучение и глубокий анализ рынка информационных технологий,

прогноз его развития и инноваций.

На сегодняшний день наша дизайн-студия входит в пятерку лучших

украинских разработчиков интернет-решений, максимально

полезных для бизнеса. Мы гарантируем высочайшее качество,

оперативность, профессионализм и четкость выполнения сроков.