Начиная с 1997 года Web Dream Inc. с использованием всего спектра
возможностей современных интернет-технологий реализует самые
разнообразные проекты:
-создание, поддержка и продвижение сайтов;
-создание и вывод брендов;
-создание и выполнение визиток, брошюр, постеров, каталогов, журналов,
пригласительных открыток, почтовых марок, пластиковых карточек, эмблем и т.д;
-создание логотипов, фирменного стиля компании, flash анимации, CD-презентаций;
-разработка и проведение комплексных рекламных кампаний, формирование концепции
рекламной политики компании;
-изготовление всех видов наружной рекламы (баннеры, ситилайты,
билборды), создание рекламных роликов;
-комплексное изучение и глубокий анализ рынка информационных технологий,
прогноз его развития и инноваций.
На сегодняшний день наша дизайн-студия входит в пятерку лучших
украинских разработчиков интернет-решений, максимально
полезных для бизнеса. Мы гарантируем высочайшее качество,
оперативность, профессионализм и четкость выполнения сроков.