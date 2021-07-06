Создание сайтов и web-приложений

Выполнение работы в соответствие с пожеланиями заказчика за приемлемое время без предоплаты. Написание сайта

или веб-приложения с нуля, либо изменение существующего проекта.

Создание уникального дизайна или вёрстка с

готового шаблона (PSD или Figma). Согласование макета приложения с заказчиком для реализации дизайна в проекте. Вёрстка шаблона проекта на Bootstrap 4/5, Materialize css или без использования фреймворков (CSS3, HTML5, JavaScript, SASS/SCSS).

Разработка приложения с использованием таких CMS как WordPress, Joomla или October CMS. Возможно

выполнение задания без CMS с использованием фреймворков (таких как Laravel или Vue JS) или веб-приложение на PHP, JavaScript, MySQL (в зависимости от поставленной задачи).

Написание кода согласно стандартам оформления, для облегчения поддержки проекта другим программистом. Оптимизация скорости работы и тестирование приложения. Размещение сайта или приложения на хостинге, назначение сайту доменного имени, подключение SSL. Бесплатная поддержка проекта оговорённое время после выполнения работы, внесение изменений. Предоставление скидки при работе с выполненным мной проектом в дальнейшем. Консультирование заказчика по выполненному проекту. Получение отчёта заказчиком о степени готовности

проекта на любом этапе выполнения.