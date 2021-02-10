Вёрстка адаптивных сайтов с ваших макетов
Сверстаю адапитвный сайт. Вёрстка осуществляется приналичии PSD макета (желательно предоставлять исходники), а также при чёткой формулировке задания ( адекватность и вежливость приветствуется)).
От меня вы получаете:
- выполнение работы в срок (адекватно оцениваю свои способности : если не уверена, что смогу выполнить работу - не берусь)
- валидный чистый код.
- в вёрстке использую HTML, CSS, BOOTSTRAP, FLEX BOX, JQ
Жду ваших заказов))
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