Вёрстка адаптивных сайтов с ваших макетов

Сверстаю адапитвный сайт. Вёрстка осуществляется приналичии PSD макета (желательно предоставлять исходники), а также при чёткой формулировке задания ( адекватность и вежливость приветствуется)).

От меня вы получаете:

- выполнение работы в срок (адекватно оцениваю свои способности : если не уверена, что смогу выполнить работу - не берусь)

- валидный чистый код.

- в вёрстке использую HTML, CSS, BOOTSTRAP, FLEX BOX, JQ

Жду ваших заказов))