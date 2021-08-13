webforuse

Дмитрий webforuse

 
43 годаРоссия/Тверь
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вэб для пользы

Разработка мобильных и веб-приложений

Имею следующие навыки:

- ReactJS, Node JS (разработка веб-приложений для трекинга задач, промышленных организаций)

- React Native (Разработка мобильных приложений для бизнеса)

- HTML, CSS, JavaScript, jQuery

- Sketch (прототипирование интерфейсов, экранов)

- Figma (прототипирование интерфейсов, экранов, дизайн)

- Использую ESLint для верификации кода

- Интеграция со сторонними сервисами и библиотеками  (например: OAuth, MapBox, Stripe)

Работаю со следующим стеком:

- ReactJS

- ReactNative

- React- Redux, React-Router, ReactNavigation, MobX

JavascriptHTMLCSSFigmajQueryReact NativeReact.jsReduxSketch