Вэб для пользы
Разработка мобильных и веб-приложений
Имею следующие навыки:
- ReactJS, Node JS (разработка веб-приложений для трекинга задач, промышленных организаций)
- React Native (Разработка мобильных приложений для бизнеса)
- HTML, CSS, JavaScript, jQuery
- Sketch (прототипирование интерфейсов, экранов)
- Figma (прототипирование интерфейсов, экранов, дизайн)
- Использую ESLint для верификации кода
- Интеграция со сторонними сервисами и библиотеками (например: OAuth, MapBox, Stripe)
Работаю со следующим стеком:
- ReactJS
- ReactNative
- React- Redux, React-Router, ReactNavigation, MobX
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разлиные работы дизайна интерфейсов (мобильные)95 просмотров
- Разлиные работы дизайна интерфейсов114 просмотров
- Мобильное приложение для работников организации112 просмотров
- Мобильное приложение для совместной работы114 просмотров
- Мобильное приложение для бизнеса88 просмотров
- Веб-приложение для промышленности71 просмотр
- Веб-приложения для трекинга задач80 просмотров