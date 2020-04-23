Готов приступить к любой удаленной работе.

Национальность: Русский (вырос в Грузии)

Знание языка: Русский - Родной, Грузинский - Родной, Английский - Хорошо понимаю + разговариваю по английски.

Закончил английско грузинскую школу "ნინო"

Опыт работы 2 года на сайте www.kazus.ru в должности модератора форума.

Опыт работы 8 месяцев на сайте www.zhyk.ru в должности модератора подфорума.

Опыт работы полтора года на сайте www.restinworld.ru в должности писателя статей и хелпера администратора в редактировании (до создания)

Опыт работы на разных игровых серверах, разработка модов,скриптов.

С детства хорошо обращаюсь с компьютером.

Знаю социальные сети, Твиттер,Инстаграм,ВКонтаке,Фейсбук и старые добрые Одноклассники. (на уровне опытного пользователя)

Сам я писал разные банеры и коды для рекламы на разных сайтах.

В 14 лет я имел свой игровой сервер в одной из онлайн игр, опыт работы в данной сфере тоже имею.

Так же имею опыт работы Microsoft Office на нормальном уровне.

Номер телефона: +995 555 106 812,(личный) +995 555 66 99 13. (дядя имя Давид в случае если вдруг я буду недоступен по личному номеру)

Если вам интересна моя визуальность то фотографии можете посмотреть у меня на Facebook страничке - https://www.facebook.com/nikzegorov

Спасибо за внимание!