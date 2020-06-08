Программист web-дизайнер

Рада приветствовать Вас)

Меня зовут Даша, уже на протяжении 8 лет я занимаюсь web-разработкой и web-дизайном.

Имею более 100 реализованных проектов . Знаю последние тренды, актуальные возможности в web-разработке, проведу бесплатную консультацию по всем интересующим вас направлениям. Подберём необходимые и актуальные решения конкретно для Вашей сферы деятельности

Мои направления:

— Разработка дизайна, логотипа, фирменного стиля;

— Вёрстка;

— Натяжка на CMS;

— Разработка дизайна полиграфической продукции.

Мои навыки:

— Отличные знания HTML/HTML5, CSS/CSS3;

— Pixel perfect вёрстка;

— Работа с такими CMS как: Joomla, Wordpress, Bitrix, OpenCart и так далее. Написание специфических модулей под них;

— Адаптивная(отображение на мобильных устройствах), кроссбраузерная(IE9+, Chrome, Firefox, Safari, Opera), кроссплатформенная(Mobile, Desktop) верстка;

— Работа с Adobe Photoshop / Figma / Illustrator / Corel и др. - нарезка PSD макетов, работа со слоями, оптимизация для web;

— Работа с Git, сборщиками Gulp/Grunt, препроцессорами SASS/LESS;

— Написание кода на JavaScript и jQuery;

— Умение писать код с Bootstrap и без;

— Чистый/валидный код, семантичная верстка, SEO-оптимизированный код, знание основ оптимизации скорости скорости загрузки страниц;

— Написание анимации на js и CSS3;

— Разработка фирменных стилей и логотипов;

— Web-дизайн и компьютерная графика;

— Разработка дизайна полиграфической продукции.

По образованию инженер, по второму образованию программист веб-дизайнер. Обожаю изучать что-то новое, за плечами много курсов, дипломов, а самое главное практики и довольных клиентов. Работаю заместителем директора в IT-компании.

Люблю свою работу и выполняю все заказы качественно, в срок и до последней правки. Главная мотивация для меня - люди, довольные моей работой :)