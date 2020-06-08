Рада приветствовать Вас)
Меня зовут Даша, уже на протяжении 8 лет я занимаюсь web-разработкой и web-дизайном.
Имею более 100 реализованных проектов. Знаю последние тренды, актуальные возможности в web-разработке, проведу бесплатную консультацию по всем интересующим вас направлениям. Подберём необходимые и актуальные решения конкретно для Вашей сферы деятельности
Мои направления:
— Разработка дизайна, логотипа, фирменного стиля;
— Вёрстка;
— Натяжка на CMS;
— Разработка дизайна полиграфической продукции.
Мои навыки:
— Отличные знания HTML/HTML5, CSS/CSS3;
— Pixel perfect вёрстка;
— Работа с такими CMS как: Joomla, Wordpress, Bitrix, OpenCart и так далее. Написание специфических модулей под них;
— Адаптивная(отображение на мобильных устройствах), кроссбраузерная(IE9+, Chrome, Firefox, Safari, Opera), кроссплатформенная(Mobile, Desktop) верстка;
— Работа с Adobe Photoshop / Figma / Illustrator / Corel и др. - нарезка PSD макетов, работа со слоями, оптимизация для web;
— Работа с Git, сборщиками Gulp/Grunt, препроцессорами SASS/LESS;
— Написание кода на JavaScript и jQuery;
— Умение писать код с Bootstrap и без;
— Чистый/валидный код, семантичная верстка, SEO-оптимизированный код, знание основ оптимизации скорости скорости загрузки страниц;
— Написание анимации на js и CSS3;
— Разработка фирменных стилей и логотипов;
— Web-дизайн и компьютерная графика;
— Разработка дизайна полиграфической продукции.
По образованию инженер, по второму образованию программист веб-дизайнер. Обожаю изучать что-то новое, за плечами много курсов, дипломов, а самое главное практики и довольных клиентов. Работаю заместителем директора в IT-компании.
Люблю свою работу и выполняю все заказы качественно, в срок и до последней правки. Главная мотивация для меня - люди, довольные моей работой :)
Портфолио
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