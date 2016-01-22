Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...
Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru
Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.
Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или услуг, советы по бизнесу, ценный жизненный опыт и тд. Это как правило информационные статьи, но если вы хотите прорекламмировать себя - мы не против, главное чтобы все было аргументированно и полезно читателю.
Если вы эксперт в какой то области и готовы написать интересные и действительно полезные статьи для проекта, то мы не только купим их у вас, но и отблагодарим в рамках возможностей нашего сервиса.
Если вы готовы посотрудничать, предложите что бы вы хотели написать мне на почту [email protected]
- Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте Юрий!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров ...Закрыт8 лет назад
Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru [b]Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов. [/b][b]Меня интересуют темы[/b] развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...Закрыт8 лет назад
Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов. Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или услуг, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад