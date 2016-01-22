Интернет используй по делу!

Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru

Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.

Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или услуг, советы по бизнесу, ценный жизненный опыт и тд. Это как правило информационные статьи, но если вы хотите прорекламмировать себя - мы не против, главное чтобы все было аргументированно и полезно читателю.

Если вы эксперт в какой то области и готовы написать интересные и действительно полезные статьи для проекта, то мы не только купим их у вас, но и отблагодарим в рамках возможностей нашего сервиса.

Если вы готовы посотрудничать, предложите что бы вы хотели написать мне на почту [email protected]