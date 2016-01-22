webintuit

Роман webintuit

 
25 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Интернет используй по делу!

Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru

Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.

Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или услуг, советы по бизнесу, ценный жизненный опыт и тд. Это как правило информационные статьи, но если вы хотите прорекламмировать себя - мы не против, главное чтобы все было аргументированно и полезно читателю.

Если вы эксперт в какой то области и готовы написать интересные и действительно полезные статьи для проекта, то мы не только купим их у вас, но и отблагодарим в рамках возможностей нашего сервиса.

Если вы готовы посотрудничать, предложите что бы вы хотели написать мне на почту [email protected]

  • Авторский контент

    Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Здравствуйте!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Здравствуйте! Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Здравствуйте Юрий!Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ruДля запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов.Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru [b]Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов. [/b][b]Меня интересуют темы[/b] развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторский контент

    Меня зовут Роман, я представляю проект http://delonaroda.ru Для запуска проекта в качественно-наполненном виде, покупаю авторский контент у различных экспертов. Меня интересуют темы развития, продвижения, как что-либо сделать самому, само-пиар в различных отраслях, помощь в выборе товаров или услуг, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад