Репетитор по английскому языку.

Приглашаю вас на уроки английского языка . Преподаю по методике Кембридж и Оксфорд университетов. Методика приобрела особую популярность среди тех, кто стремится говорить по-английски за максимально короткий срок. Коммуникативная методика. Разговорным навыкам уделяется больше времени. Научиться говорить и думать на английском ,при этом сведя общение на родном языке к минимуму. Дискуссии на различные темы, чтение, пересказ, выполнение упражнений, аудирование, просмотр видео, что способствует расширению словарного запаса. У меня 5 сертификатов из Кембридж и Оксфорд университетов. С 8 лет общаюсь с носителями .Работаю с ними . Преподаю более 12 лет взрослым и детям.