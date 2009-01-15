Добрый день!

Меня зовут Мищук Петр, я представляю Николаевскую студию ВЭБ дизайна Vitalforce!

Наша студия работает на этом рынке уже более двух лет. Мы зарекомендовали себя как креативная и готовая к долгосрочному сотрудничеству команда.

Готовы выполнить для Вас работу в области: Flash, 3d, WEB Design, HTML, CSS, PHP и др. Кроме этого имеется огромный опыт работы в создании Flash темплэйтов и WEBSITE тэмплэйтов.

Пожалуйста, присылайте свои предложения к нам и мы в кратчайшие сроки постараемся на них ответить!

За ранее благодарю!