weblancer1609

Анастасія weblancer1609weblancer1609
19 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Лише якісна робота)
Ласкаво прошу на мій акаунт)
Мене звати Анастасія
Я допомагатиму вам з набором або перекладом текстів!
1) В досконалості володію українською та російською мовами.
2) Знаю англійську і польську мову на базовому рівні,
Я доволі серйозно і відповідально відношусь до кожного замовлення.
Маю вільний час для якісного виконання кожного замовлення.
Люблю пробувати щось нове. Люблю креативність.
Буду рад співпраці)))