weblancer1609

Лише якісна робота)

Ласкаво прошу на мій акаунт)

Мене звати Анастасія

Я допомагатиму вам з набором або перекладом текстів!

1) В досконалості володію українською та російською мовами.

2) Знаю англійську і польську мову на базовому рівні,

Я доволі серйозно і відповідально відношусь до кожного замовлення.

Маю вільний час для якісного виконання кожного замовлення.

Люблю пробувати щось нове. Люблю креативність.

Буду рад співпраці)))