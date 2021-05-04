weblancer_aleks

Frontend разработчик ! TypeScript JavaScript React Nodejs
Frontend разработчик !
Разрабатываю понятный и высокопроизводительный фронд с использованием библиотеки React.js . Понимаю работу клиент-серверной архитектуры , имею опыт работы с REST API и graphql . Делаю адаптивную , кроссбраузерную , валидную верстку . По возможности использую TypeScript . Так же приходилось работать с SSR с применением Next.js
Внизу список технологий с которыми я работал и понимаю их не понаслышке .
Frontend:
- JavaScript (es6+) / TypeScript
- ReactJs
- Next.js
- Redux / Redux-Saga / MobX
- Scss / Less / Css / styled-components
- Html5 / Jsx / Ejs
- Rest Api / Axios / Graphql / Apollo
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