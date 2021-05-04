weblancer_aleks

Александр weblancer_aleks

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend разработчик ! TypeScript JavaScript React Nodejs

Frontend разработчик !

Разрабатываю понятный и высокопроизводительный фронд с использованием библиотеки React.js . Понимаю работу клиент-серверной архитектуры , имею опыт работы с REST API и graphql . Делаю адаптивную , кроссбраузерную , валидную верстку . По возможности использую TypeScript . Так же приходилось работать с SSR с применением Next.js

Внизу список технологий с которыми я работал и понимаю их не понаслышке .

Frontend:

  • JavaScript (es6+) / TypeScript
  • ReactJs
  • Next.js
  • Redux / Redux-Saga / MobX
  • Scss / Less / Css / styled-components
  • Html5 / Jsx / Ejs
  • Rest Api / Axios / Graphql / Apollo
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