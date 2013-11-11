Требуется сделать сайт на Joomla + шаблон. Размер сайта - 5 страниц , наполнить информацией .
Системы управления (CMS)8 заявок
Закрыт
9 лет назад
Требуется сделать сайт на Joomla + шаблон. Размер сайта - 5 страниц , наполнить информацией .
Скрипт показа рекламных обьявлений. Пользователь регистрируется на CMS сайта на выбор. Пишет обьявление и ставит количество показов/кликов на каком либо сайте (по вызову скрипта установленного на сайте партнера). Скрипт считает количество показов/кликов и после ...
Нужно сделать сайт на Joomla. Функционал: Пользователь регистрируется на сайте. (уже сделан Com. Bilder) Добавить с помощью какого нибудь компонента возможность писать этому пользователю (обьявления или статьи), видимые только этому пользователю ...